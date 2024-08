Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Barcelona może sprowadzić gracza Manchesteru City

Barcelona w końcówce okienka transferowego mocno uaktywniła się na rynku. Ale nie ma się co dziwić, Duma Katalonii ma spore problemy kadrowe i musi robić wszystko, aby tego lata jeszcze kogoś zatrudnić. Choć nie będzie to łatwe, bowiem dla nikogo nie jest tajemnicą, że klubowa kasa świeci pustkami. Mimo to Joan Laporta znalazł 20 milionów, aby złożyć ofertę za obrońcę Bayeru Leverkusen.

Teraz z kolei okazuje się, że nie jest to ostatni możliwy transfer do zespołu Hansiego Flicka tego lata. Według informacji przekazanych przez “Actualite Barca”, Jorge Mendes zaoferował Barcelonie Matheusa Nunesa z Manchesteru City. Środkowy pomocnik z ekipy Pepa Guardioli z pewnością przydałby się w drużynie z Camp Nou.

Portugalczyk wyceniany jest na 50 milionów euro przez serwis “Transfermarkt”, a w minionym sezonie rozegrał 31 spotkań, w których zanotował pięć asyst. Wcześniej 26-latek rozegrał ponad 100 spotkań dla Sportingu Lizbona oraz 41 dla Wolverhampton Wanderers. Jeszcze jakiś czas temu media spekulowały, że Nunes mógłby trafić do Atletico Madryt, ale ewentualne przenosiny do Barcelony wydają się równie ciekawe. Związany umową do końca czerwca 2028 roku gracz, który ma też paszport Brazylii, dla reprezentacji Portugalii do tej pory rozegrał 16 spotkań, w których zdobył dwa gole.

