Chelsea zainteresowana czołowym stoperem Premier League

Chelsea próbowała pozyskać Murillo w zimowym okienku transferowym. Nottingham Forest odrzuciło kuszącą pod względem finansowym ofertę, ale temat przeprowadzki brazylijskiego stopera może wrócić latem - podaje John Percy z The Telegraph.

Źródło: John Percy / The Telegraph

Źródło: John Percy / The Telegraph

News Images LTD / SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca i Murillo

Murillo na celowniku Chelsea. Nottingham otrzymało ofertę

Murillo Santiago Costa dos Santos, znany jako po prostu Murillo, jest obecnie jednym z najlepszych stoperów w całej Premier League. Środkowy obrońca pełni rolę lidera formacji defensywnej Nottingham Forest, które sensacyjnie zajmuje 3. miejsce w tabeli angielskiej ekstraklasy. Drużyna The Tricky Trees ma na swoim koncie 47 punktów i traci 9 oczek do lidera z Liverpoolu. Zespół z City Ground imponuje znakomitą postawą, a spora w tym zasługa właśnie Murillo.

Wydaje się, że Nottingham Forest będzie ciężko zatrzymać 22-letniego defensora na dłużej. Co prawda, Brazylijczyk niedawno przedłużył swoją umowę do 30 czerwca 2029 roku, lecz taki zabieg miał na celu zwiększenie wartości rynkowej zawodnika. Jak donosi John Percy z brytyjskiej gazety “The Telegraph”, Murillo mógł opuścić zespół The Reds już w minionym zimowym oknie transferowym. Wówczas Chelsea złożyła bowiem kuszącą ofertę za środkowego obrońcę.

Nie znamy szczegółów tej propozycji, ale bez wątpienia padłby rekord sprzedażowy Nottingham Forest, który aktualnie wynosi 55 milionów euro. Włodarze klubu z Premier League ostatecznie odrzucili ofertę, ponieważ nie chcieli stracić swojej gwiazdy w środku trwającej kampanii. Zdaniem wyżej wspomnianego dziennikarza temat przenosin 22-latka na Stamford Bridge najprawdopodobniej wróci na tapet najbliższego lata.