Manchester United jest zainteresowany wzmocnieniem składu swojej pierwszej drużyny Harrym Kane’em z Tottenhamu Hotspur i to już w trakcie letniego okna transferowego. ESPN twierdzi, że możliwa jest wymiana zawodnikami między klubami.

Man Utd ma plan, aby już za kilka miesięcy sfinalizować solidne w ofensywie wzmocnienie

Na radarze Czerwonych Diabłów znajduje się Harry Kane

ESPN przekazał nowe wieści, jaką ofertę może złożyć klub z Old Trafford sternikom ekipy z Londynu

Martial za Kane’a plus gotówka

Manchester United latem będzie prawdopodobnie próbował wzmocnić się kolejny raz w ofensywie. Media nie przestają spekulować, że klub z Old Trafford liczy na to, że uda mu się przekonać do przeprowadzki kapitana reprezentacji Anglii.

Według najnowszych wieści ESPN realny scenariusz zakłada, że sternicy Czerwonych Diabłów mogą wymienić się piłkarzami z władzami Tottenhamu Hotspur. Man Utd jest chętny na ściągnięcie do klubu Harry’ego Kane’a, oferując w zamian nie tylko pieniądze, ale również Anthony’ego Martiala.

Francuski piłkarz jest w szeregach Red Devils od 2015 roku. Aktualnie jest jednak na wypożyczeniu w Sevilli. W tej kampanii zawodnik rozegrał łącznie 19 meczów, notując w nich dwa gole i asystę. Dla porównania kapitan reprezentacji Anglii w 41 spotkaniach zdobył 22 bramki, a ponadto zaliczył sześć asyst.

Man Utd w najbliższy weekend zmierzy się w ramach Premier League z Leicester City. Tymczasem zawodników Tottenhamu czeka starcie z Newcastle United.

W ligowej tabeli ekipy Ralfa Rangnicka i Antonio Conte dzieli różnica zaledwie jednego punktu. Man Utd plasuje się na szóstym miejscu z dorobkiem 50 punktów. Z kolei lokatę wyżej jest Tottenham z 51 oczkami.

