Źródło: The Athletic

fot. PressFocus Na zdjęciu: Harry Kane

Manchester United według nowych informacji medialnych planuje wrócić do rozmów w sprawie transferu z udziałem kapitana reprezentacji Anglii. The Athletic sugeruje, że sternicy Czerwonych Diabłów są wciąż zainteresowani pozyskaniem Harry’ego Kane’a.

Man Utd ma w swoich planach pozyskanie nowego napastnika

Klub z Old Trafford marzy o ściągnięciu Harry’ego Kane’a

Rynkowa wartość 28-latka wynosi 100 milionów euro

Kane może być panaceum na sukcesy Man Utd

Manchester United w ataku może liczyć przede wszystkim na Cristiano Ronaldo. Niemniej skomplikowana sytuacja z udziałem Masona Greenwooda oraz wygasająca umowa z Edinsonem Cavanim sprawiają, że klub z Old Trafford będzie potrzebował wzmocnień w ofensywie.

The Athletic podaje, że do Man Utd może dołączyć Harry Kane. Angielski napastnik od dłuższego czasu znajduje się na celowniku władz Czerwonych Diabłów. Już od dłuższego czasu doświadczony napastnik jest języczkiem u wagi ekipy z Old Trafford.

Zobacz także:

Kane ma kontrakt ważny z Tottenhamem do końca czerwca 2024 roku. Anglik ostatnią umowę z klubem z Londynu parafował w 2018 roku. Ogólnie rzecz biorąc angielski napastnik jest wychowankiem The Spurs. Jak dotąd wystąpił w ekipie z Tottenham Hotspur Stadium łącznie w 377 meczach, w których zdobył łącznie 243 bramki.

W tym sezonie Kane rozegrał jak na razie 41 spotkań, w których strzelił 22 gole. Okazję na poprawienie tego bilansu zawodnik będzie miał już w najbliższą niedzielę, gdy Tottenham u siebie zagra z Newcastle United. Spotkanie odbędzie się o godzinie 17:30.

Czytaj więcej: Haaland otwarty na ustępstwa w temacie finansów