Paulo Dybala i jego przyszłość w Juventusie wciąż jest niejasna. Argentyńczyk ostatnio co prawda zdobył bramkę w boju przeciwko Napoli, ale wciąż jego sytuacja w klubie z Turynu nie uległa zmianie. Najnowsze informacje w sprawie napastnika Starej Damy sugerują, że może być brany powagę scenariusz z udziałem wymiany piłkarzy.

Hity transferowe na wyciągnięcie ręki?

Paulo Dybala, według najnowszych informacji La Stampy może dołączyć do Paris Saint-Germain. Tymczasem w zamian za byłego zawodnika Palermo do Juve miałby trafić Mauro Icardi. Broniący swego czasu barw Interu Mediolan piłkarz już jakiś czas temu był łączony z przeprowadzką do teamu z Allianz Stadium. Niewykluczone, że sprawa będzie miała swój finał w trakcie najbliższego okienka transferowego.

W kontekście Dybali odnotujmy, że ma umowę ważny z Juve do końca czerwca 2022 roku. Taki stan rzeczy sprawia, że niebawem działacze Bianconerich będą musieli podjąć decyzję związaną z przedłużeniem kontraktu Argentyńczyka lub jego sprzedażą. Taki ruch ma uniknąć ryzyka rozstania z zawodnikiem na zasadzie wolnego transferu w przyszłym roku.

Analizowane różne opcje

Na dzisiaj żadnych rozmów w sprawie nowej umowy Dybali z Juve nie ma. Tuttosport przekonuje, że rozmowy na tej płaszczyźnie mają mieć miejsce w maju. Kluczowe dla ostatecznych decyzji ma mieć to, czy Stara Dama wywalczy miejsce premiowane grą w Lidze Mistrzów w kolejnej kampanii.

W trakcie trwającego sezonu La Joya wystąpił łącznie w 17 spotkaniach, w których zdobył cztery bramki, a ponadto zaliczył dwie asysty. Dla porównania Icardi w tej kampanii rozegrał 19 meczów, notując w nich siedem goli i sześć asyst.