Mourinho dostał obrońcę na stałe. Fenerbahce potwierdziło transfer

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Caglar Soyuncu wykupiony przez Fenerbahce

Jose Mourinho na początku czerwca został oficjalnie nowym trenerem tureckiego Fenerbahce. Decyzja Portugalczyka spotkała się z dużym zdziwieniem, bowiem większość spodziewała się pracy w klubie z pięciu najlepszych lig w Europie. Mimo to The Special One emanuje zapałem w podejściu do nowego wyzwania. Po niespełna miesiącu pracy nad Bosforem jego zespołów wzmocniło już dwóch piłkarzy.

Wcześniej ekipę wicemistrzów Turcji zasilił Rade Krunić, który trafił do klubu z Milanu w zamian za 3,5 mln euro. W poniedziałek natomiast Fenerbahce ogłosiło duże wzmocnienie linii defensywnej. Po półrocznym wypożyczeniu na zasadzie transferu definitywnego piłkarzem klubu został Caglar Soyuncu. Za sprowadzenie tureckiego stopera Żółte Kanarki zapłaciły Atletico Madryt tylko 8.5 milionów euro. Były piłkarz hiszpańskiego zespołu podpisał kontrakt z Fenerbahce do czerwca 2027 roku z opcją przedłużenia o rok.

28-latek ma doświadczenie z gry nie tylko w La Lidze, ale również w Premier League. Przez lata był wyróżniającą się postacią w szeregach Leicester, gdzie spędził pięć sezonów w okresie 2018-2023. Ponadto w CV ma również występy w barwach Freiburga.

W ostatnim sezonie przed drugą częścią rozgrywek został wypożyczony z Atletico do Fenerbahce. Dla Soyuncu był to powrót do kraju po prawie dziesięciu latach gry poza granicami kraju. Łącznie dla Żółtych Kanarków rozegrał 16 meczów, w których strzelił dwie bramki i zanotował jedną asystę.