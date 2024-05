Motta ma swoją wizję Juventusu. Chiesa i Szczęsny na wylocie

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczesny

Na tych piłkarzach Motta chce budować przyszłość Juventusu

Thiago Motta ma przejąć stery w Juventusie na początku czerwca, ale według “La Gazzetty dello Sport” jego rządy na Allianz Stadium już praktycznie się rozpoczęły. Włoch jasno określił, którzy zawodnicy są kluczowi dla jego wizji zespołu. To Andrea Cambiaso, Kenan Yildiz oraz Nicolo Fagioli, których uznał za nietykalnych w swojej drużynie. Natomiast reszta piłkarzy nie może być pewna swojej przyszłości.

Andrea Cambiaso niedawno przedłużył swój kontrakt do 2029 roku, co pokazuje, że klub wiąże z nim długoterminowe plany. Kenan Yildiz również wkrótce podpisze nową umowę, a Nicolo Fagioli właśnie wrócił do składu po siedmiomiesięcznym zawieszeniu za hazard. Motta wyraźnie widzi w tych młodych zawodnikach przyszłość zespołu i zamierza oprzeć na nich swoją strategię.

Motta ma nadzieję na utrzymanie Gleisona Bremera w zespole, aby stworzyć defensywny duet z Riccardo Calafiorim, który ma dołączyć do Starej Damy latem. Niemniej jednak, Juventus może nie zdołać zatrzymać Brazylijczyka, który jest kuszony choćby przez Manchester United.

Kolejnym kluczowym elementem przyszłego składu jest Adrien Rabiot. W przyszłym tygodniu Cristiano Giuntoli odbędzie decydujące spotkanie z agentką i matką pomocnika, Veronique, aby ustalić, czy Francuz przedłuży swoją umowę. Warto wspomnieć, że Rabiot i Motta grali razem w Paris Saint-Germain.

Natomiast Federico Chiesa, mimo że jest jednym z czołowych zawodników Juventusu, wciąż nie jest pewny swojej przyszłości w klubie. Nieoficjalnie mówi się, że Motta nie jest jego zwolennikiem. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku Wojciecha Szczęsnego. Bianconeri osiągnęli wstępne porozumienie w sprawie podpisania kontraktu z Michele Di Gregorio z Monzy, co stawia przyszłość polskiego bramkarza pod znakiem zapytania.

