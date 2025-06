Motor sięga po napastnika z Belgii [NASZ NEWS]

Sipa US / Alamy S Na zdjęciu: Thibo Baeten

Motor nabiera rozpędu

Pierwszy sezon Motoru w Ekstraklasie był bardzo udany. Beniaminek zaprezentował się ze świetnej strony, a klub robi postępy zarówno na boisku, jak i poza nim, bo buduje prężnie zainteresowanie wokół swojego projektu. Oczywiście, najważniejsze jest boisko, więc działacze starają się wzmocnić drużynę przed drugim sezonem w Ekstraklasie.

Z informacji goal.pl wynika, że Motor jest bardzo blisko sprowadzenia napastnika z Belgii. To 23-letni Thibo Baeten, który ostatni sezon spędził na wypożyczeniu w holenderskiej Rodzie Kerkrade. Ten liczący 185 cm wzrostu zawodnik na zapleczu ekstraklasy rozegrał 34 mecze, w których strzelił 7 goli i zaliczył 3 asysty.



Piłkarz po wypożyczeniu do Rody wrócił do Go Ahead Eagles i to właśnie z tym klubem Motor uzgadniał warunki transferu. Jak wspomnieliśmy, sprawa jest na ukończeniu, pozostały ostatnie detale. Baeten zagrał 1 mecz w reprezentacjI Belgii do lat 21.



Baeten wychowywał się w akademii Gentu, potem grał w młodzieżowych drużynach FC Brugge, a także w NEC Nijmegen, Torino i Beershot. A teraz wszystko wskazuje na to, że czas na polską Ekstraklasę.