PressFocus Na zdjęciu: Goncalo Feio

Motor Lublin ma poważne aspiracje do walki o awans w tym sezonie

Beniaminek chce pozyskać dwóch obrońców, a kolejnych graczy ma na liście życzeń

Jednym z nich jest stoper Zagłębia Lubin

Konkretne ruchy w planach

Motor Lublin należy do jednych z największych sensacji pierwszej rundy tego sezonu Fortuna 1. ligi. Beniaminek ligi szybko zaadaptował się do realiów zaplecza Ekstraklasy i praktycznie z miejsca zdołał zadomowić się w czołówce tabeli. To powoduje, że przerwa między rundami jest w Lublinie gorąca, bowiem upływa pod znakiem poszukiwania wzmocnień w walce o awans. Pierwsze z nich, czyli Paweł Stolarski już został ogłoszony.

Teraz coraz bliżej mają być kolejne ruchy do klubu. Według informacji przekazanych przez Samuela Szczygielskiego z portalu “Meczyki.pl” na radarze lubinian znalazł się Kamil Kruk z Zagłębia Lubin. Obrońca w tym sezonie rozegrał raptem cztery mecze w elicie. Poza nim trener Feio chciałby również sprowadzić do siebie Mateusza Grudzińskiego ze Znicza Pruszków, którego umowa wygasa wraz z końcem czerwca tego roku. Na liście życzeń są także Michał Janota (bez klubu), Adam Radwański (Termalica) oraz Shuma Nagamatsu (Znicz Pruszków).

Czytaj więcej: PZPN traci gigantyczne miliony! Wielka inwestycja pod znakiem zapytania