Juventus szykuje hit transferowy. Na takie ruchy liczy Spalletti

Juventus ponownie zainteresował się pomocnikiem Sportingu Lizbona - Mortenem Hjulmandem. Według informacji Ekrema Konura taki transfer jest bardziej prawdopodobny latem niż zimą i będzie wiązał się ze sporym wysiłkiem finansowym.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti - trener Juventusu

Morten Hjulmand może przejść do Juventusu

Juventus nie prezentuje się najlepiej w obecnym sezonie i wiele wskazuje na to, że aktualne rozgrywki zostaną potraktowane jako okres przejściowy. Luciano Spalletti – trener ekipy Starej Damy – cieszy się jednak pełnym zaufaniem władz klubu.

66-letni szkoleniowiec ma za zadanie stopniowo odbudowywać zespół, który w niedalekiej przyszłości ponownie stanie się kandydatem do zdobycia scudetto oraz walki o triumf w Lidze Mistrzów. Aby do tego doszło, potrzebne są konkretne wzmocnienia. Były selekcjoner reprezentacji Włoch szczególnie mocno liczy na zwiększenie rywalizacji w środku pola.

Jak informuje w mediach społecznościowych Ekrem Konur, bardzo wysoko na liście życzeń Juventusu znajduje się Morten Hjulmand, którego sytuację klub z Turynu monitoruje od dłuższego czasu. Sporting Lizbona nie zamierza jednak sprzedawać swojej gwiazdy już zimą, co oznacza, że ewentualne rozmowy transferowe mogłyby ruszyć dopiero latem.

Defensywny pomocnik z powodzeniem występuje w Sportingu od sierpnia 2023 roku, kiedy przeszedł do drużyny Lwów za 19,5 miliona euro z US Lecce. 25-krotny reprezentant Danii ma już doświadczenie z Serie A, gdzie rozegrał łącznie 35 meczów i zanotował 4 asysty. Obecnie pełni funkcję kapitana lizbońskiej ekipy, a jego kontrakt obowiązuje do połowy 2028 roku. Wartość rynkowa 26-latka wynosi około 50 milionów euro, co czyni go jednym z najbardziej wartościowych defensywnych pomocników w Europie.