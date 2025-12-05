Chelsea pracuje nad ściągnięciem afrykańskiej perełki

Chelsea, która jest znana z doskonałego skautingu, pracuje nad podpisaniem umowy z Mohamedem Zongo. Młodzieżowy reprezentant Burkina Faso zaimponował na ostatnim mundialu U-17, zdobywając 2 bramki i notując 1 asystę.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Mohamed Zongo celem transferowym Chelsea

Chelsea aktywnie przeczesuje rynek transferowy w poszukiwaniu kolejnych utalentowanych zawodników, którzy w przyszłości mogliby stanowić o sile zespołu The Blues. W ostatnich latach na Stamford Bridge trafili chociażby Estevao, Andrey Santos czy Dario Essugo, uchodzący za jednych z najbardziej perspektywicznych piłkarzy młodego pokolenia. Klub z Londynu konsekwentnie buduje więc kadrę z myślą o długofalowym rozwoju i dominacji w angielskiej piłce.

Jak podaje w piątkowe popołudnie brytyjski dziennik „Daily Mail”, londyńczycy planują kolejny ruch w podobnym stylu. Według wspomnianej gazety Chelsea pracuje bowiem nad podpisaniem umowy z Mohamedem Zongo.

To zaledwie 16-letni pomocnik, który na co dzień występuje w macierzystej drużynie – SFC Cascades Tenakourou. Gigant Premier League widzi w nim ogromny potencjał oraz zawodnika, którego można jeszcze bardziej rozwinąć na europejskim poziomie.

Zongo szczególnie zaimponował podczas niedawnych mistrzostw świata U-17, gdzie reprezentował Burkina Faso, docierając z nią aż do ćwierćfinału. Na turnieju zdobył 2 bramki i zanotował 1 asystę, czym przyciągnął uwagę skautów z całego świata. Warto dodać, że zdolnemu piłkarzowi przyglądają się również dwie potęgi z Manchesteru – City oraz United – co tylko potwierdza jego rosnącą wartość.