Salah prowadzi zaawansowane negocjacje. Otrzymał wysoką ofertę

Mohamed Salah otrzymał od Liverpoolu nową, wyższą ofertę przedłużenia kontraktu. Według informacji serwisu "Masrawy", menadżer Egipcjanina prowadzi zaawansowane rozmowy z "The Reds".

Every Second Media/Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Salah otrzymał nową, wysoką ofertę nowego kontraktu od Liverpoolu

Mohamed Salah w tym sezonie spisuje się fenomenalnie i jest prawdziwą gwiazdą nie tylko Liverpoolu, ale i całej ligi a także całego europejskiego futbolu. Nic więc dziwnego, że wygasający wraz z końcem sezonu kontrakt Egipcjanina wzbudza wiele emocji, z jednej strony mówi się o chęci odejścia z klubu, a z drugiej o możliwości pozostania w The Reds na kolejny sezon.

Według najnowszych informacji przekazanych przez serwis “Masrawy”, Mohamed Salah prowadzi zaawansowane rozmowy z Liverpoolem ws. przedłużenia kontraktu. Co więcej, Egipcjanin miał otrzymać nową, wyższą od poprzedniej ofertę przedłużenia współpracy. Nie jest jednak przesądzone, czy z niej skorzysta, a także to czy strony dojdą do porozumienia, choć kibice zdecydowanie oczekiwaliby takiego scenariusza.

Mohamed Salah w tym sezonie rozegrał dla Liverpoolu 43 mecze, w których zdobył 32 gole oraz zanotował 22 gole. 32-letni skrzydłowy z Egiptu wyceniany jest obecnie przez serwis “Transfermarkt” na 55 milionów euro. W zespole The Reds występuje od lipca 2017 roku i bez cienia wątpliwości jest nowożytną legendą klubu.

