Młody talent z Ligue 1 na celowniku Tottenhamu

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Amir Richardson

Richardson znakomicie prezentuje się na Olimpiadzie

Latem tego roku Tottenham zrealizował kilka ważnych transferów, w tym pozyskanie młodych pomocników Archiego Graya z Leeds United i Lucasa Bergvalla z Djurgarden. Obaj zawodnicy mają wzmocnić środek pola, jednak klub pozostaje otwarty na dalsze wzmocnienia w tej formacji. Dodatkowo, Tottenham ogłosił podpisanie kontraktu z 18-letnim Yang Min-hyeokiem, który dołączy do drużyny w styczniu 2025 roku z Gangwon FC.

Według doniesień “Foot Mercato”, Amir Richardson znalazł się na krótkiej liście potencjalnych celów transferowych Tottenhamu. Klub z Premier League bacznie obserwuje jego występy podczas Olimpiady w Paryżu, gdzie reprezentuje Maroko. 22-letni pomocnik był kluczowym zawodnikiem swojej drużyny, występując we wszystkich czterech meczach turnieju. W grupowym meczu przeciwko Irakowi zdobył bramkę, przyczyniając się do zwycięstwa 3:0. W ostatnim spotkaniu przeciwko USA, które zakończyło się wynikiem 4:0, Richardson spędził na boisku 80 minut, pomagając swojej drużynie awansować do półfinału, gdzie zmierzą się z Hiszpanią.

Richardson, po rozpoczęciu kariery w młodzieżowych drużynach OGC Nice, dołączył do akademii Le Havre w 2019 roku, gdzie zadebiutował w pierwszym zespole w sezonie 2021-22. Latem 2022 roku przeszedł do Reims za kwotę 2 milionów euro i natychmiast został wypożyczony z powrotem do Le Havre, aby pomóc drużynie w awansie z Ligue 2. Po udanym okresie wypożyczenia, Richardson powrócił do Reims na sezon 2023/24, gdzie strzelił trzy gole i zanotował jedną asystę w 28 występach ligowych.

Chociaż w zeszłym sezonie rozpoczął tylko 14 spotkań ligowych w podstawowej jedenastce, Reims z pewnością będzie chciało zatrzymać tego utalentowanego zawodnika, który ma kontrakt ważny do lata 2027 roku.

