Pressfocus Na zdjęciu: Nicola Zalewski

Nicola Zalewski to jeden z piłkarzy, który w ubiegłym sezonie na boiskach Serie A zanotował największy progres. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Corriere dello Sport, o możliwość sprowadzenia reprezentanta Polski pytały w ostatnim czasie PSG i Tottenham. Odpowiedź Jose Mourinho była stanowcza.

Nicola Zalewski od lutego stał się istotnym zawodnikiem AS Romy

Polak regularnie dostawał szanse od Jose Mourinho, co zaowocowało także powołaniem do reprezentacji Polski

Latem o możliwość sprowadzenia 20-latka pytały PSG i Tottenham, ale Roma odrzuciła możliwość sprzedania go

W Rzymie wierzą w Zalewskiego

Początek sezonu barwach AS Romy nie zapowiadał aż takiej eksplozji talentu Nicoli Zalewskiego. Polak w trakcie rundy jesiennej rzadko pojawiał się na boisku, a niekiedy brakowało go nawet w kadrze meczowej. Sytuacja zmieniła się w lutym tego roku. 20-latek zaczął regularnie otrzymywać minuty od Jose Mourinho i odwdzięczał się świetnymi występami.

Z tego też względu od marca do czerwca 2022 roku jest wartość na portalu Transfermarkt wzrosła o 10 milionów euro. Dziennikarze Corierre dello Sport przekazali, że latem możliwość sprowadzenia Zalewskiego sondowały Paris-Saint Germain i Tottenham. Taką opcję odrzucił sztab szkoleniowy Romy, który mocno liczy na Polaka w nowym sezonie.

W trakcie ostatniego sparingu z Tottenhamem lewy wahadłowy doznał urazu, jednak wszystko wskazuje na to, że doszło jedynie do skręcenia kostki, a Zalewski powinien niedługo wrócić na boisko. 20-latek w nowym sezonie ma być ważną postacią drużyny ze stolicy Włoch. Prawdopodobnie znajdzie się on również w kadrze reprezentacji Polski na Mistrzostwa Świata w Katarze.