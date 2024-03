IMAGO / Giuseppe Maffia Na zdjęciu: Leonardo Spinazzola

Przyszłość Leonardo Spinazzoli stoi pod znakiem zapytania

Wiele wskazuje na to, że wahadłowy opuści Romę z uwagi na wygasający kontrakt

Zainteresowany pozyskaniem mistrza Europy jest Fulham

Spinazzola oddala się od Romy. Przejdzie do Fulham?

Leonardo Spinazzola ma ważną umowę z Romą tylko do 30 czerwca 2024 roku i wiele wskazuje na to, że lewy obrońca nie podpisze nowego kontraktu z rzymianami. To oznacza, że do nowego klubu będzie mógł dołączyć na zasadzie wolnego transferu.

Jak poinformował portal “ASRomaLive.it”, bocznego defensora jako potencjalny cel na letnie okienko transferowe zidentyfikował Fulham, który może być zmuszony do poszukiwań następcy Antonee’a Robinsona. Amerykanina obserwują bowiem Manchester City i Liverpool.

Leonardo Spinazzola, który w 2021 roku został mistrzem Europy, w 28 meczach obecnego sezonu strzelił 1 gola i zaliczył 4 asysty. Wahadłowy w Romie występuje od 2019 roku – do Rzymu przeprowadził się z Juventusu za niespełna 30 milionów euro.