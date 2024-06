fot. Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Rafael Leao

Milan poświęci Leao? Wielka kasa na stole

Rafael Leao to jedna z największych gwiazd na San Siro. Przedstawiciele Milanu zaznaczają, że nie mają w planach sprzedawać tego lata swoich najlepszych piłkarzy, takich jak Theo Hernandez czy Mike Maignan. Tyczy się to również Portugalczyka, który w ostatnich miesiącach był intensywnie łączony z przeprowadzką do Premier League lub Paris Saint-Germain. Żaden z europejskich klubów nie jest jednak w stanie sprostać wycenie Rossonerich. Olbrzymiego wydatku nie wykluczają natomiast ekipy z Arabii Saudyjskiej.

Saudyjczycy traktują Leao jako główny cel transferowy. Chcą sprowadzić kolejne wielkie nazwiska, tak aby w dalszym ciągu promować swoje ligowe rozgrywki. Na hitowy transfer skrzydłowego naciska Al-Hilal, gotowe do wydania okrągłej sumy. Agent zawodnika nawiązał kontakt z potencjalnymi kupcami, tak aby dowiedzieć się szczegółów ewentualnej współpracy.

Co w tej sytuacji zrobi Milan? “La Gazzetta dello Sport” informuje, że sprzedaż wcale nie jest wykluczona. Choć Leao to motor napędowy ofensywy, jego dyspozycja dość często pozostawia wiele do życzenia. Portugalczykowi brakuje regularności, bowiem niemal doskonałe występy przeplata z kompletnie nijakimi. Wizja zarobku, przekraczającego 100 milionów euro może skłonić Rossonerich do sprzedania gwiazdora i sprowadzenia w jego miejsce zawodnika o mniejszych umiejętnościach, który będzie jednak gwarantował konkretny poziom.

