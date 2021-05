AC Milan na ostatniej prostej w Serie A walczy o miejsce premiowane grą w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Tymczasem La Gazzetta dello Sport podaje, że Rossoneri złożyli już ofertę Udinese Calcio w sprawie Rodrigo De Paula. Tym samym Rossoneri wyprzedzili Juventus pod tym względem, który też był zainteresowany Argentyńczykiem.

De Paul ponownie na radarze Rossonerich

AC Milan nie ukrywa, że Rodrigo De Paul jest jednym z głównych celów na letnie okienko transferowe. Ofensywnie usposobiony piłkarz w szeregach mediolańczyków miałby być następcą Hakana Calhanoglu, który ma kontrakt ważny z Milanem do końca czerwca tego roku. Wygląda na to, że Turek po zakończeniu sezonu zmieni pracodawcę.

Włoscy dziennikarze podają natomiast, że sternicy Rossonerich złożyli klubowi z Dacia Arena pierwszą ofertę w sprawie reprezentanta Argentyny. Milan zaoferował podobno 20 milionów euro plus kartę Jensa-Pettera Hauge. Warto zaznaczyć, że trener Zebr Luca Gotti już w styczniu wyrażał zainteresowanie Norwegiem, chcąc go wypożyczyć. W związku z tym można przypuszczać, że transakcja jest możliwa do zrealizowania.

Milan może się wzmocnić kosztem Królewskich

Corriere dello Sport donosi natomiast, że Milan jest też chętny na pozyskanie Lucasa Vazqueza z Realu Madryt. Włoski klub jest podobno do tego stopnia zdecydowany, aby pozyskać piłkarza, że jest gotowy zaoferować mu wyższe zarobki. Aktualnie piłkarz zarabia 2,5 miliona euro rocznie. Tymczasem Milan byłby gotów zaproponować mu zarobki na poziomie czterech milionów euro rocznie i kontrakt na cztery lata.

