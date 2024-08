Milan traci nadzieje na transfer Fofany? Znalazł już alternatywę

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Youssouf Fofana

Manu Kone opcją B dla Milanu

AC Milan od miesięcy stara się o pozyskanie Youssoufa Fofany, a sam zawodnik wyraził zainteresowanie przenosinami na San Siro, zgadzając się na warunki indywidualnego kontraktu. Jednak negocjacje z AS Monaco okazały się bardziej skomplikowane niż początkowo zakładano. Fofana ma kontrakt ważny do czerwca 2025 roku, co daje Milanowi pewne pole do manewru. Jednak po wejściu do gry innych klubów, Francuzi stawiają twarde warunki.

W obliczu trudności związanych z transferem Fofany, Milan zaczął rozważać inne opcje na rynku. “La Gazzetta dello Sport” donosi, że Manu Kone stał się potencjalnym kandydatem do wzmocnienia linii pomocy Rossonerich. Kone, który w maju skończył 23 lata, jest dwa lata młodszy od Fofany, co czyni go jeszcze bardziej atrakcyjnym celem.

Kontrakt Kone z Borussią Monchengladbach obowiązuje do czerwca 2026 roku, a niemiecki klub nabył go z Toulouse FC w 2021 roku za 9 milionów euro. Borussia obecnie oczekuje za niego około 30 milionów euro, jednak możliwe, że zgodzą się na kwotę bliższą 25 milionów euro.

Zarówno Fofana, jak i Kone posiadają podobne cechy taktyczne i techniczne, które czynią ich wartościowymi opcjami dla Milanu. Obaj zawodnicy charakteryzują się dobrą kontrolą piłki, umiejętnością odbioru oraz zdolnością do rozgrywania piłki z głębi pola.

