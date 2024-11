Theo Hernandez generuje wielkie zainteresowanie na rynku transferowym. Milan jest gotowy sprzedać gwiazdora, o którego pytają między innymi Bayern Monachium i PSG - donosi "AS".

Źródło: AS

fot. Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Theo Hernandez

Milan sprzedaje gwiazdora. Ma w czym wybierać

Theo Hernandez przez lata zbudował we Włoszech niesamowitą markę. Wyrósł na prawdziwą gwiazdę i lidera szatni Milanu oraz etatowego reprezentanta Francji, korzystając na definitywnym odejściu z Realu Madryt. Uchodzi za jednego z najlepszych lewych obrońców świata, więc przykuwa wielkie zainteresowanie europejskich gigantów, którzy od dawna starają się wyciągnąć go z San Siro. W trakcie letniego okienka transferowego Francuz był intensywnie łączony z Bayernem Monachium, który chciał zastąpić nim Alphonso Daviesa. Gdyby Kanadyjczyk odszedł do Realu Madryt, wówczas na Allianz Arena trafiłby właśnie Hernandez.

Ostatecznie 27-latek pozostał w Milanie, gdzie potencjalnie rozgrywa swój ostatni sezon. Wciąż nie doszło do konkretów w temacie jego nowej umowy, a Rossoneri odnotowali spadek boiskowej dyspozycji kapitana. W gabinetach poważnie rozmyślają nad tą sytuacją, ponieważ Hernandez oczekuje znaczącej podwyżki, a niekoniecznie zasługuje na to swoimi występami. “AS” donosi, że Włosi są wręcz gotowi sprzedać go po sezonie 2024/2025.

Dla Hernandeza może to być dobry ruch. Na pewno nie będzie narzekał na brak ofert, ponieważ zapytania o jego dostępność złożyli już Bayern Monachium, Paris Saint-Germain oraz czołowe kluby Premier League, w tym Manchester United, Chelsea i Liverpool.

Bawarczycy dalej marzą o Hernandezie, który uchodzi za idealnego następcę Daviesa. W klubie są przekonani, że Kanadyjczyk nie przedłuży wygasającej po sezonie umowy i odejdzie.