PSG w trakcie zimowego okna transferowego ostatecznie nie sfinalizuje transferu z udziałem Milana Skriniara. Jednocześnie reprezentant Słowacji drugą część sezonu spędził w Interze Mediolan. 27-latek ma kontrakt z klubem ze Stadio Giuseppe Meazza tylko do końca czerwca.

Milan Skriniar do końca sezonu zostanie w Interze Mediolan

Włoski klub nie porozumiał się z PSG w sprawie transferu zawodnika

27-latek do ekipy z Parc des Princes trafi zatem po sezonie

Skriniar zostanie w Interze do końca sezonu

PSG było poważnie zainteresowane pozyskaniem Milana Skriniara z Interu Mediolan. Sternicy giganta Ligue 1 mieli nadzieję, że skuszą aktualnych wicemistrzów Serie A do sprzedaży zawodnika. Ostatnie nic takiego się nie stanie.

L’Equipe podało, że klub z Paryża był w kontakcie ze Skriniarem od grudnia, chcąc przekonać piłkarza do zmiany barw klubowych. Strony nie doszły jednak do porozumienia. Podobnie zresztą, jak to miało miejsce latem minionego roku.

Ciekawe jest też to, że sternicy Nerazzurrich chcieli się przygotować na ewentualność odejścia Słowaka z klubu. Szukali następcy Skriniara, ale bezskutecznie. Taki stan rzeczy sprawił, że Inter podjął decyzję o zatrzymaniu zawodnika do lata. Dopiero po sezonie Skriniar trafi do PSG.

Dziennikarz Fabrizio Romanio przekazał, że włoski klub chciał za słowackiego defensora 20 milionów euro. PSG nie zaoferował natomiast więcej niż 10 milionów euro.

W tym sezonie Skriniar wystąpił w 27 spotkaniach mediolańskiej ekipy, licząc wszystkie rozgrywki. Zaliczył w nich jedną asystę.

