fot. PressFocus Na zdjęciu: Marco Asensio

Paris Saint-Germain wykazuje zainteresowanie transferem Marco Asensio. Złożyli nawet ofertę, której Real Madryt nie zamierza rozważać. Priorytetem hiszpańskiego giganta jest nowa umowa ze skrzydłowym – donosi “Relevo”.

PSG chce ściągnąć zimą Marco Asensio

Real Madryt nie podszedł do negocjacji

Zarówno klub, jak i skrzydłowy, planują kontynuować współpracę po sezonie

Real nie sprzeda rezerwowego

Przyszłość Marco Asensio długo pozostawała niewyjaśniona. Początek sezonu był w jego wykonaniu nieudany, a Carlo Ancelotti nie darzył go zbyt dużym zaufaniem. Skrzydłowy rzadko pojawiał się na murawie, a jego ewentualna obecność nie przynosiła zamierzonych efektów. Wydawało się, że sprawa jego odejścia z Realu Madryt po sezonie jest już przesądzona, lecz ciężka praca skrzydłowego zaowocuje podpisaniem nowego kontraktu.

Władze oraz sztab szkoleniowy Królewskich doszły do wniosku, że chcą po sezonie kontynuować współpracę z Asensio. W trakcie mistrzostw świata prowadzone były rozmowy kontraktowe, które niebawem mogą zostać sfinalizowane.

W ostatnim dniu okienka transferowego do walki o skrzydłowego włączyło się Paris Saint-Germain. Jeśli reprezentant Hiszpanii nie dogada się z Realem, po sezonie będzie dostępny za darmo. Paryżanie chcą uprzedzić pozostałych zainteresowanych i ściągnąć go do siebie już w styczniu. Przedstawiono nawet ofertę, lecz mistrzowie Hiszpanii nie zamierzają jej rozważać.

Real stawia na zatrzymanie Asensio, w związku z czym Paris Saint-Germain musi obejść się smakiem. Wiele wskazuje na to, że ich szeregi zasili wypychany z Chelsea Hakim Ziyech.

