Milan rozstał się z napastnikiem. Transferowy niewypał opuścił San Siro

AC Milan oficjalnie potwierdził rozwiązanie kontraktu z Divockiem Origim. Belgijski napastnik rozczarował na San Siro po transferze z Liverpoolu.

Divock Origi rozwiązał kontrakt z Milanem

AC Milan w tym sezonie pod wodzą Massimiliano Allegriego włączył się poważnie do walki o mistrzostwo Włoch. Rossoneri po 15. kolejce Serie A zajmują drugie miejsce, tracąc zaledwie jeden punkt do prowadzącego Interu Mediolan. Władze klubu finalizują wypożyczenie Niclasa Fullkruga z West Hamu.

Jednak wcześniej ogłoszono rozwiązanie kontraktu z Divockiem Origim. Belgijski napastnik dołączył na San Siro latem 2022 roku z Liverpoolu bez kwoty odstępnego. Jego pobyt z pewnością nie przebiegał zgodnie z oczekiwaniami.

Kontuzje i trudności z adaptacją do wymagającej Serie A sprawiły, że 30-latek nie zdołał w pełni wykorzystać swojego potencjału, choć udało mu się zdobyć dwie bramki w 36 występach. Po jednym sezonie Origi spędził kolejny rok na wypożyczeniu w Nottingham Forest. Po powrocie do Milanu został odsunięty od gry, trenując z dala od pierwszego zespołu.

W ostatnich godzinach sytuacja została ostatecznie rozwiązana. Mając do końca kontraktu zaledwie sześć miesięcy, Origi zgodził się na rozwiązanie umowy. To pozwala mu teraz swobodnie poszukiwać nowego klubu i spróbować odbudować karierę. Belg w trakcie obecnego sezonu nie pojawił się nawet na ławce rezerwowych.

32-krotny reprezentant Belgii w swojej karierze reprezentował także LOSC Lille czy VfL Wolfsburg. Teraz może rozpocząć nowy rozdział w swojej karierze i znaleźć miejsce, w którym może wrócić do wysokiej formy.