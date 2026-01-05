Milan przymierza się do dużego transferu z Manchesteru City

Milan rozważa możliwość pozyskania tej zimy Nathana Ake. Manchester City na niego nie stawia, a ten chciałby zagrać na mundialu - informuje "Corriere dello Sport".

fot. ZUMA Press Inc Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Ake na celowniku Milanu. W Manchesterze City nie gra

Manchester City może tej zimy pożegnać kilku zawodników, którzy mają problem z regularnym graniem. W tej grupie jest Nathan Ake, który miewał znacznie lepsze okresy na Etihad Stadium. Obecnie jest głębokim rezerwowym, a powrót do częstych występów byłby dla niego szczególnie istotny z punktu widzenia nadchodzącego mundialu. Holender jest gotów zmienić otoczenie, jeśli okaże się to korzystne dla formy.

Dla Manchesteru City odejście Ake to możliwe rozwiązanie tej sytuacji. W grę wchodzi wypożyczenie, choć preferowana opcja to transfer definitywny. 30-letniego defensora jakiś czas temu łączono z Barceloną, która poszukuje wzmocnień tej formacji.

Piłkarzowi zdecydowanie jednak bliżej do przenosin do Włoch. Latem taką drogę obrał Manuel Akanji, który na pewno nie żałuje dołączenia do Interu Mediolan. „Corriere dello Sport” twierdzi, że Ake na celowniku ma Milan, który potrzebuje w defensywie więcej doświadczenia oraz jakości. Holendra cechuje też duża wszechstronność, gdyż z powodzeniem może występować w środku oraz na lewym boku formacji.

Milan szykuje się do transferu Ake od dwóch lat. Teraz nadarza się dobra okazja, gdyż w Manchesterze City nie ma przyszłości. On sam może się skusić na przeprowadzkę, by ratować swoją sytuację i dostać się do kadry na mundial.