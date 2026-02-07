Milan nie odpuszcza talentu. Do porozumienia brakuje kilku milionów

Milan wróci do tematu Andreja Kosticia po nieudanym styczniowym oknie transferowym. Według włoskich mediów klub ma porozumienie z zawodnikiem i planuje ponowne rozmowy z Partizanem Belgrad.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Milan obserwuje Kosticia i szykuje ruch przed latem

AC Milan nie zamyka tematu transferu Andreja Kosticia. Klub był bardzo blisko sprowadzenia młodego napastnika zimą, lecz rozmowy zatrzymały się na poziomie finansowym. Partizan Belgrad oczekiwał 10 milionów euro, co okazało się barierą nie do przejścia.

Rossoneri prowadzili negocjacje do samego końca okna. Za rozmowy odpowiadali Moncada oraz Ibrahimović. Strony nie zerwały kontaktu i doszło do nieformalnego porozumienia, że temat wróci w kolejnych tygodniach. To ważny sygnał przed letnim rynkiem.

Milan ma już pełne porozumienie z samym zawodnikiem i jego otoczeniem. Kostic naciskał na transfer w styczniu, ale obecnie skupia się na grze w dotychczasowym klubie. Ekipa z Mediolanu zamierza śledzić jego rozwój do końca sezonu i ocenić, czy warto wyłożyć dużą kwotę. Młody Serb coraz częściej bywa porównywany do Dusana Vlahovicia. Chodzi o sposób poruszania się w polu karnym oraz wspólnego agenta.

Różnica między ofertą a oczekiwaniami wciąż istnieje. Milan zimą proponował 5 milionów euro. Partizan żądał dwukrotnie więcej. Plan Rossonerich zakłada kompromis w okolicach 8 milionów. Nie jest wykluczone, że Milan spróbuje zamknąć temat wcześniej, aby uniknąć wejścia innych klubów do gry.

