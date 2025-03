Milan może zmienić zdanie ws. przyszłości Maignana. Duże zaskoczenie

Mike Maignan przeżywa trudny okres zarówno pod względem indywidualnym, jak i zespołowym. Francuski bramkarz, uznawany za jednego z najlepszych na świecie, w ostatnich miesiącach popełnił kilka kosztownych błędów. Mimo tego Milan i zawodnik są zgodni co do przedłużenia współpracy, choć klub nie zamyka drzwi na przyszłe oferty.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Mike Maignan

Maignan blisko nowego kontraktu, ale Milan nie wyklucza sprzedaży

Mike Maignan chciałby wymazać z pamięci ostatnie dwa miesiące. Jeszcze rok temu zachwycał kibiców i ekspertów swoimi interwencjami, a dziś jego gra budzi mieszane uczucia. Błędy w Rotterdamie, bramki wpuszczone przy bliższym słupku i fatalna pomyłka w meczu z Lazio sprawiły, że frustracja bramkarza sięgnęła zenitu. Jego nerwowa reakcja w tunelu stadionowym po meczu z rzymianami pokazuje, jak trudna jest jego obecna sytuacja.

Mimo tego, jak informują dobrze poinformowane źródła, Milan i Maignan są zgodni co do przedłużenia kontraktu. Już pod koniec ubiegłego roku osiągnięto werbalne porozumienie – nowa umowa ma obowiązywać do 2029 roku, a pensja bramkarza wzrośnie do 5 milionów euro rocznie plus bonusy, czyli dwukrotnie więcej niż obecnie. Do finalizacji brakuje już tylko ostatnich szczegółów.

Wątpliwości budzi jednak to, dlaczego klub wciąż oficjalnie nie ogłosił nowej umowy. Niedawno Milan poinformował o przedłużeniu kontraktu Tijjaniego Reijndersa, co ucieszyło kibiców, ale też wywołało pytania o przyszłość Maignana. Holender wzbudzał zainteresowanie klubów Premier League, dlatego jego kontrakt musiał zostać zabezpieczony szybciej. W przypadku francuskiego bramkarza Milan nie ma takiej presji.

Jednak nowa umowa nie oznacza, że Maignan na pewno zostanie na San Siro. Francuz w lipcu skończy 30 lat, a jeśli latem pojawią się atrakcyjne oferty, Milan może je rozważyć. Na ten moment priorytetem jest podpisanie kontraktu, co według doniesień może nastąpić jeszcze przed końcem sezonu.