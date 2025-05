Milan ma coraz mniej opcji. Próbuje przekonać słynnego trenera

fot. Insidefoto / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Allegri faworytem dla Milanu. Opcji coraz mniej

Milan zakończył ten sezon kompletnym niepowodzeniem, gdyż nie zakwalifikował się do europejskich pucharów. Celem była oczywiście Liga Mistrzów, natomiast gigant z San Siro zajął w ligowych rozgrywkach dopiero ósme miejsce, na skutek czego nie zagra nawet w Lidze Konferencji. Współpraca z Sergio Conceicao nie przyniosła zamierzonych rezultatów i za kilka dni zostanie zakończona. Los Portugalczyka był przesądzony od kilku tygodni, dlatego władze klubu prowadziły intensywne poszukiwania jego następcy.

Trop nieustannie prowadzi do Massimiliano Allegriego. „La Repubblica” potwierdza, że w dalszym ciągu jest faworytem w gabinetach Milanu. Klubowi działacze uważają, że to idealny wybór, dlatego chcą sfinalizować ten temat jak najszybciej. To również reakcja na zainteresowanie ze strony Napoli czy AS Romy, które podobnie do Milanu, marzą o jego angażu.

Nowy dyrektor sportowy Rossonerich Igli Tare skontaktował się z otoczeniem włoskiego trenera, ale zasygnalizować konkretne zainteresowanie. Milan ma coraz mniej opcji, gdyż łączony z nim Vincenzo Italiano najprawdopodobniej pozostanie w Bologni, a Roberto De Zerbi nie planuje ruszać się z Marsylii.

Allegri pozostaje na trenerskim bezrobociu od blisko roku. Po zwolnieniu z Juventusu otrzymywał propozycje, ale nie spieszył się z powrotem na ławkę. Uznał, że zrobi to dopiero po zakończeniu sezonu 2024/2025.