AC Milan interesuje się Robertem Lewandowskim. Napastnik FC Barcelony jest tylko alternatywą dla Rossonerich. Ich priorytetem jest sprowadzenie Dusana Vlahovicia z Juventusu - informuje Ekrem Konur.

AC Milan za wszelką cenę chce w niedalekiej przyszłości solidnie wzmocnić pozycję napastnika. Rossonerim udało się już zimą sprowadzić Niclas Fullkruga. Niemiecki snajper jest jednak opcją tymczasową, a Mediolańczycy w letnim okienku transferowym chcą przeprowadzić hit. Ostatnio media łączyły Roberta Lewandowskiego z przeprowadzką na San Siro.

Tymczasem najnowsze doniesienia w sprawie potencjalnych przenosin Polaka do AC Milanu przekazuje Ekrem Konur. Włoski klub rzeczywiście interesuje się napastnikiem FC Barcelony. Pozostaje on jednak jedynie alternatywą. Priorytetem Rossonerich jest sprowadzenie Dusana Vlahovicia z Juventusu. Oddala się zatem możliwy transfer kapitana naszej kadry do ekipy Massimiliano Allegriego.

Zarówno Dusanowi Vlahoviciowi jak i Robertowi Lewandowskiemu kończą się kontrakty w obecnych zespołach. Serb oraz Polak prawdopodobnie latem zmienią barwy klubowe. Napastnik Juventusu jest dla AC Milanu z pewnością opcją bardziej przyszłościową. Wychowanek Partizana Belgrad w tym roku skończy dopiero 26 lat i przed nim jeszcze wiele lat gry na wysokim poziomie. Popularny Lewy natomiast zbliża się już do sportowej emerytury.

Dusan Vlahović w obecnym sezonie rozegrał 17 spotkań w koszulce Juventusu. Reprezentant Serbii może się pochwalić całkiem dobrymi liczbami. Udało mu się bowiem sześciokrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczył trzy asysty.