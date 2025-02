Milan celuje w tym sezonie w awans do Ligi Mistrzów. Jeśli to się nie powiedzie, latem San Siro mogą opuścić trzy największe gwiazdy - informuje "La Gazzetta dello Sport".

fot. Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Theo Hernandez i Rafael Leao

Milan pożegna największe nazwiska? Jest warunek

Milan nie osiąga w tym sezonie satysfakcjonujących rezultatów. Paulo Fonseca szybko opuścił ławkę trenerską, a zastępujący go Sergio Conceicao również nie zachwyca. Rossoneri pod jego wodzą pożegnali się już z Ligą Mistrzów, sensacyjnie odpadając w dwumeczu z Feyenoordem Rotterdam. W tabeli Serie A zajmują z kolei siódme miejsce, a do pierwszej czwórki tracą osiem punktów.

Podczas zimowego okienka skład Milanu został wzmocniony takimi nazwiskami, jak Kyle Walker, Joao Felix czy Santiago Gimenez. Apetyty na San Siro są rozbudzone, bowiem oczekuje się, że drużyna wywalczy awans do Ligi Mistrzów. Biorąc pod uwagę jej sytuację kadrową, a także problemy rywali, jest to w pełni osiągalne, chociaż największym kłopotem mogą być dotychczasowe wyniki. Milan musi wrócić do seryjnego wygrywania spotkań, jeśli chce zająć czołowe miejsce na koniec sezonu.

Jeśli ten cel nie zostanie osiągnięty, latem Milan może przeprowadzić prawdziwą rewolucję kadrową. “La Gazzetta dello Sport” ujawnia, że w grę wchodzi sprzedaż trzech największych gwiazd – Theo Hernandeza, Mike’a Maignana oraz Rafaela Leao. Wynika to z kwestii finansowych, a także ich sytuacji kontraktowej. To może być najlepsza okazja, aby zarobić na ich odejściach.

Cała trójka generuje wielkie zainteresowanie na rynku. O Hernandezie myśli chociażby Bayern Monachium, a Leao i Maignan to cele transferowe klubów Premier League.