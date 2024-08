Milan wciąż myśli o transferze Kone. Ale ten zawodnik musi odejść

Powerpics / Alamy Na zdjęciu: Manu Kone

Odejście Bennacera otworzy Milanowi drzwi do transferu Kone

AC Milan tego lata intensywnie działa na rynku transferowym, szczególnie skupiając się na wzmocnieniach środka pola. Po wielu tygodniach negocjacji klub zdołał pozyskać Youssoufa Fofanę z AS Monaco za 20 milionów euro plus bonusy. Jednak według doniesień z “La Gazzetta dello Sport”, Rossoneri nadal bacznie przyglądają się sytuacji Manu Kone, który mógłby dołączyć do zespołu, jeśli Ismael Bennacer zdecyduje się opuścić San Siro.

Manu Kone, młody talent z Borussii Moenchengladbach, wzbudził zainteresowanie władz Milanu nie tylko jako alternatywa dla Fofany, ale również jako potencjalne wzmocnienie zespołu. Kone mógłby trafić do Mediolanu, jeśli Bennacer zdecyduje się na transfer do Arabii Saudyjskiej, gdzie otrzymał kuszące oferty finansowe. Transfer zależy więc od decyzji Algierczyka, a klub z San Siro jest gotów wyłożyć kolejne 20 milionów euro na wzmocnienie środka pola.

Mimo że Bennacer odgrywa kluczową rolę w drużynie, atrakcyjność ofert z Bliskiego Wschodu może skłonić go do zmiany barw. W przypadku jego odejścia, Milan będzie musiał szybko zareagować na rynku transferowym, aby uzupełnić lukę w linii pomocy. Roma również interesuje się Kone, co oznacza, że Milan musi działać szybko, by zapewnić sobie podpis młodego Francuza.

Zobacz również: Z Milanu do Juventusu. Stara Dama będzie miała nowego defensora