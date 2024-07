Milan coraz bliżej pozyskania zawodnika Monaco. Porozumienie o krok

AC Milan zbliża się do finalizacji rozmów z AS Monaco w sprawie transferu Youssoufa Fofany. Rossoneri podnieśli swoja ofertę i są już bliscy spełnienia wymagań francuskiego zespołu donosi "Sky Sports Italia".

Youssouf Fofana

Fofana niebawem zostanie nowym zawodnikiem Milanu

Według informacji przekazanych przez “Sky Sport Italia”, najnowsza propozycja przedstawiona drużynie Ligue 1 wynosi 12 milionów euro plus dodatki. Chociaż ta kwota wciąż nie jest wystarczająca, jest to krok bliżej do spełnienia wymagań Monaco, które obecnie obniżyło cenę wywoławczą do 18 milionów euro.

Milan jest pewny, że dalsze negocjacje pozwolą zniwelować różnice i osiągnąć porozumienie przed końcem lata. Czas jest po stronie Rossonerich, ponieważ kontrakt Fofany obowiązuje tylko do czerwca 2025 roku, a Monaco zdaje sobie sprawę, że nie mogą sobie pozwolić na utratę zawodnika po wygaśnięciu kontraktu w przyszłym roku.

Youssouf Fofana jest zdecydowany na przeprowadzkę do Milanu, co stawia włoski klub w korzystnej pozycji negocjacyjnej. Cena wywoławcza wynosząca 18 milionów euro jest już okazją za byłego gwiazdora Strasbourga, który przeszedł do Monaco w styczniu 2020 roku za 15 milionów euro.

Fofana, który ma na swoim koncie 21 występów w reprezentacji Francji, w których zdobył trzy bramki, rozegrał również 173 mecze w Ligue 1. Jego doświadczenie i umiejętności czynią go cennym nabytkiem dla Milanu, który szuka wzmocnienia środka pola.

Przybliżenie ofert do oczekiwań Monaco sugeruje, że finalizacja transferu jest coraz bliżej. Obecnie wszystko wskazuje na to, że jest to tylko kwestia czasu, gdy obie drużyny osiągną ostateczne porozumienie.

