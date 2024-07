dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti - trener Realu Madryt

Marc Guehi na celowniku Realu Madryt. Zastąpi Nacho Fernandeza?

Marc Guehi pokazał się z bardzo dobrej strony na zakończonych już mistrzostwach Europy w Niemczech. 24-letni środkowy obrońca był pewnym punktem reprezentacji Anglii, która dotarła do finału, gdzie musiała jednak uznać wyższość Hiszpanii (1:2). Świetna forma stopera nie uchodzi uwadze europejskich gigantów – podaje w czwartek wieczorem brytyjska stacja telewizyjna “Sky Sports”.

Jeśli wierzyć najnowszym doniesieniom wspomnianego źródła, to wśród klubów zainteresowanych pozyskaniem Marca Guehiego jest między innymi Real Madryt. Miałoby to sens, gdyż Królewscy szukają nowego defensora po odejściu do Arabii Saudyjskiej Nacho Fernandeza. Do tej pory priorytetem Los Blancos był Leny Yoro, który ostatecznie przeprowadził się do Manchesteru United.

Real Madryt musi więc szukać dalej, a Marc Guehi wydaje się bardzo ciekawą opcją na wzmocnienie linii obrony. Angielski stoper iworyjskiego pochodzenia na co dzień występuje w barwach Crystal Palace. Włodarze Orłów niechętnie podchodzą jednak do sprzedaży swojej gwiazdy, za którą oczekiwaliby minimum 70 milionów funtów.

Nie tylko hiszpański potentat zabiega o względy czołowego zawodnika Euro 2024. Wychowanek Chelsea znajduje się bowiem na celowniku również takich klubów jak Bayern Monachium, Juventus, Tottenham Hotspur oraz Newcastle United. Aktualna umowa Marca Guehiego z Crystal Palace obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku.