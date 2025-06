Milan chce przeprowadzić głośny transfer. Piłkarz Barcelony wyraził zgodę

AC Milan jest zainteresowany transferem piłkarza Barcelony. Jak poinformował portal E-Noticies, sam zawodnik pozytywnie postrzega przenosiny do Mediolanu.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Piłkarz Barcelony nie pogardzi transferem do Milanu

AC Milan pod wodzą Massimiliano Allegriego poszukuje wzmocnień na rynku transferowym. Jednym z głównych celów Rossonerich jest wzmocnienie defensywy, która w trakcie sezonu 2024/2025 zmagała się z wieloma problemami. W związku z tym na radarze klubu z Mediolanu znalazł się znany piłkarz Barcelony.

Jak się okazuje, Milan obserwuje sytuację Andreasa Christensena. Duńczyk przez swoje problemy zdrowotne nie cieszy się zaufaniem FC Barcelony i głównie z tego powodu zarząd chciałby go sprzedać. Ponadto odejście obrońcy stworzyłoby miejsce w budżecie na rejestrację nowych zawodników.

Christensen nie jest zainteresowany odejściem i wolałby zostać w Barcelonie. Jednak napory ze strony władz prawdopodobnie zmuszą go do podjęcia decyzji o transferze. W tej sytuacji piłkarz ponoć bardzo pozytywnie patrzy na przenosiny do Milanu, w którym miałby okazję stać się ważną postacią pierwszego składu.

Mówi się, że Milan może zaoferować około 8 milionów euro, co byłoby przystępną ofertą dla niestabilnej finansowo Barcelony. Ponadto Christensen zwolniłby aż 9 milionów euro w rocznym budżecie wynagrodzeń.