Milan będzie miał nowego obrońcę. Transfer dogadany

Milan porozumiał się z Young Boys w sprawie transferu Athekame

Milan nie zwalnia tempa na rynku transferowym. Klub chce jak najszybciej zbudować kompletną kadrę dla Massimiliano Allegriego. Wczoraj do Mediolanu dotarł Ardon Jashari, sprowadzony z Club Brugge za 34 miliony euro plus 4 miliony w bonusach. Ale to nie jedyny zawodnik ze Szwajcarii, który tego lata trafi na San Siro.

Według doniesień „Calciomercato”, dyrektor sportowy Igli Tare osiągnął pełne porozumienie z Young Boys w sprawie Zachary’ego Athekame. Utalentowany prawy obrońca urodzony w 2004 roku ma kosztować Rossonerich 9 milionów euro, wliczając bonusy. Piłkarz podpisze czteroletni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny sezon. Jego zarobki mają wynieść około miliona euro rocznie.

Milan i Young Boys dopięli szczegóły transakcji w porannych rozmowach. Obecnie trwa wymiana dokumentów między klubami, a formalności mają zostać zakończone w najbliższych dniach. Przybycie Athekame do Włoch jest spodziewane jeszcze przed końcem tygodnia, gdzie przejdzie badania medyczne i zostanie oficjalnie zaprezentowany.

Dla Milanu to kolejny ruch wzmacniający boki obrony. Klub konsekwentnie stawia na młodych zawodników z potencjałem, a Athekame ma szansę w przyszłości wywalczyć sobie miejsce w podstawowej jedenastce.

