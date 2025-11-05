AC Milan nadal nie dogadał się z Mikem Maignanem w sprawie przedłużenia umowy. Francuski bramkarz jest gotowy wysłuchać ofert od Chelsea, Manchesteru United oraz Bayernu Monachium - poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Chelsea, Man United i Bayern chcą Mike’a Maignana

Kontrakt Mike’a Maignana z Milanem obowiązuje tylko do 30 czerwca 2026 roku. Mimo że mediolański klub od dłuższego czasu prowadzi rozmowy z 30-letnim bramkarzem w sprawie przedłużenia umowy, strony są wciąż bardzo dalekie od porozumienia. Negocjacje utknęły w martwym punkcie, a różnice dotyczą przede wszystkim wysokości wynagrodzenia. Coraz więcej wskazuje na to, że ceniony golkiper opuści ekipę Rossonerich już w najbliższym letnim okienku transferowym.

W takim przypadku Maignan mógłby zmienić otoczenie na zasadzie wolnego transferu, czyli bez konieczności wypłacania kwoty odstępnego. Jak poinformował w mediach społecznościowych turecki dziennikarz Ekrem Konur, z tej okazji chcą skorzystać trzy europejskie potęgi – Chelsea, Manchester United oraz Bayern Monachium. Francuski bramkarz już w styczniu będzie mógł podpisać przedwstępny kontrakt z nowym klubem, który wszedłby w życie od lipca przyszłego roku.

Mike Maignan z powodzeniem strzeże bramki Milanu od lipca 2021 roku, kiedy przeniósł się na San Siro z LOSC Lille za ponad 16 milionów euro. Wychowanek Paris Saint-Germain w barwach drużyny Rossonerich rozegrał 174 mecze, w których wpuścił 177 goli i zachował 65 czystych kont. W sezonie 2021/2022 świętował mistrzostwo Włoch. W tym momencie fachowy portal „Transfermarkt” szacuje jego wartość rynkową na około 25 milionów euro.