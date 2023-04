Lech Poznań oficjalnie potwierdził, Michał Skóraś wybrał nowy klub!

PressFocus Na zdjęciu: Michał Skóraś

Michał Skóraś po tym sezonie wzmocni Club Brugge

Lech Poznań oficjalnie potwierdził sprzedaż 23-latka

Skrzydłowy związał się z nowym zespołem czteroletnią umową

Skóraś karierę będzie kontynuował w Belgii, świetny interes Lecha

Lech Poznań za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej potwierdził transfer Michała Skórasia do Club Brugge. Czterokrotny reprezentant Polski przeniesie się do belgijskiego zespołu po zakończeniu obecnej kampanii. Jego kontrakt będzie obowiązywał przez cztery lata. Nieoficjalnie mówi się, że Kolejorz zarobi mniej więcej 6-8 milionów euro.

– Miałem okazję niedawno odwiedzić ten klub, cała baza treningowa robi spore wrażenie i uznałem, że w tym momencie będzie to dla mnie najlepszy wybór. Na pewno będzie to miejsce, w którym będę miał okazję do dalszego podwyższania swoich umiejętności. Lech ukształtował mnie piłkarsko, za co jestem niezmiernie wdzięczny – mówi Michał Skóraś

ℹ️ Ponad 100 meczów w 🔵⚪️ barwach, mistrzostwo Polski, ćwierćfinał #UECL, debiut w reprezentacji Polski i gra na Mundialu ✅



Lech Poznań oraz Club Brugge osiągnęły porozumienie w sprawie transferu Michała Skórasia. Skrzydłowy stanie się piłkarzem belgijskiego klubu 1 lipca. pic.twitter.com/Z2QSSbp3rv — Lech Poznań (@LechPoznan) April 26, 2023

– Jeszcze do końca sezonu będę chciał pokazać się w Kolejorzu z jak najlepszej strony, ale już teraz chciałbym bardzo podziękować wszystkim kibicom i osobom związanym z Lechem, którzy trzymali za mnie kciuki i życzyli mi jak najlepiej. Wciąż chętnie będę odwiedzał Bułgarską, bo to wciąż jest mój piłkarski dom – dodał skrzydłowy w rozmowie z klubowymi mediami.

Michał Skóraś w 48 spotkaniach trwających rozgrywek strzelił 15 bramek, a także zaliczył 6 asyst. Przeprowadzka 23-latka do Club Brugge będzie trzecią najwyższą sprzedażą w historii Kolejorza.

Aktualizacja: Transfer Michała Skórasia potwierdził już również Club Brugge.