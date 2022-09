fot. PressFocus Na zdjęciu: Michał Helik

Huddersfield Town poinformowało o pozyskaniu Michała Helika. Reprezentant Polski podpisał kontrakt do 30 czerwca 2025 roku z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. Wcześniej zacięcie walczył o niego Lech Poznań.

Michał Helik był głównym celem transferowym Lecha Poznań

Ostatecznie reprezentant Polski zdecydował się pozostać w Anglii. Jego nowym klubem okazało się Huddersfield Town

Były stoper Cracovii podpisał kontrakt do 30 czerwca 2025 roku z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy

Ważny ruch w kontekście mundialu w Katarze

Po spadku Barnsley do League One stało się jasne, że Michał Helik musi zmienić pracodawcę. Taki warunek postawił mu selekcjoner Czesław Michniewicz, który w innym przypadku nie rozważałby go w kontekście wyjazdu na grudniowe Mistrzostwa Świata w Katarze.

O 26-latka zaciekle walczył Lech Poznań, dla którego było on transferowym celem numer jeden. Sam zainteresowany jednak niespecjalnie myślał o powrocie do Polski, dlatego transakcja zakończyła się niepowodzeniem. Helik planował pozostać na Wyspach Brytyjskich i znaleźć klub na poziomie Championship.

Cierpliwie czekał na ofertę, która nadeszła tuż przed końcem letniego okienka. Po środkowego obrońcę zgłosiło się Huddersfield Town. Reprezentant Polski przeszedł testy medyczne i podpisał kontrakt do 30 czerwca 2025 roku, który może zostać przedłużony o kolejne 12 miesięcy.

Michał jest kimś, z kim nie mogę się doczekać współpracy. Daje nam kolejne opcje taktyczne i ma odpowiednie doświadczenie, aby wejść i od razu zrobić różnicę. Ktoś, kto robi różnicę w obu polach karnych, stanowi wzmocnienie zarówno w defensywie, jak i w ataku, to ogromny bonus. Chce wywalczyć miejsce na mundial w Katarze, dlatego nie zabraknie mu motywacji, aby spróbować i przebić się do drużyny – mówi trener Huddersfield Danny Schofield.

Wychowanek Ruchu Chorzów na poziomie Championship rozegrał łącznie 81 spotkań i strzelił sześć bramek.

