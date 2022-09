fot. PressFocus Na zdjęciu: Jan Bednarek

Jan Bednarek w ostatnich minutach letniego okienka sfinalizował swoje przenosiny do Aston Villi. Reprezentant Polski opuszcza Southampton w ramach rocznego wypożyczenia. Nie pojawiła się dotychczas informacja, aby w umowie między klubami obowiązywała klauzula wykupu.

Jan Bednarek był tego lata łączony z przenosinami do innego klubu

Po ciężkiej kontuzji Diego Carlosa Aston Villa rozpoczęła poszukiwania nowego środkowego obrońcy i skierowała się w stronę reprezentanta Polski

Wychowanek Lecha Poznań dołączył do ekipy Stevena Gerrarda na zasadach rocznego wypożyczenia

Bednarek wreszcie zmienia klubowe barwy

Można powiedzieć, że Jan Bednarek nieco zasiedział się w Southampton. Na przestrzeni ostatnich kilku lat trafiały mu się lepsze i gorsze okresy, a jego nazwisko przewijało się w kontekście różnych klubów Premier League. Kibice spodziewali się transferu do czołowej drużyny z Wysp Brytyjskich, natomiast tego lata reprezentant Polski wylądował w Aston Villi.

The Villans rozpoczęli poszukiwania nowego środkowego obrońcy po tym, jak groźną kontuzję odniósł ściągnięty tego lata z Sevilli Diego Carlos. Aby nie stracić na jakości i załatać kadrowe braki, rozważano rozwiązanie tymczasowe. Właśnie z tego powodu zwrócono się w stronę Southampton i rozpoczęto prace nad transferem Bednarka.

Wychowanek Lecha Poznań wylądował w Aston Villi na najbliższy rok. Nie pojawiły się dotychczas żadne informacje, jakoby w umowie między klubami miała znaleźć się klauzula ewentualnego wykupu.

Jestem szczęśliwy, podekscytowany i z niecierpliwością czekam na nową przygodę. To dla mnie wielka szansa i kolejny wielki krok. To naprawdę ważne, aby przenieść się do większego klubu i poprawić się jako zawodnik, a Aston Villa jest dla mnie najlepszym miejscem, aby tego dokonać – mówi Bednarek.

Reprezentant Polski ma szanse szybko wskoczyć do wyjściowej jedenastki i stać się zbawicielem nowej drużyny. Aston Villa na starcie sezonu prezentuje się bardzo kiepsko. Ma na swoim koncie trzy kolejne ligowe porażki, a w pięciu dotychczasowych meczach straciła już 9 bramek.

