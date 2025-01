Helik o krok od zmiany barw klubowych. Stoper pozostanie w Anglii

MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Michał Helik

Michał Helik dołączy do Oxford United

Michał Helik przeniósł się do Huddersfield Town we wrześniu 2020 roku. Cracovia za swojego zawodnika otrzymała blisko trzy miliony euro. 29-latek w ubiegłym sezonie spadł z angielskim z Championship do League One, ale pozostał w drużynie. Wszystko wskazuje na to, że w zimowym oknie transferowym obrońca wróci na drugi poziom rozgrywkowy w Anglii.

Jak informuje dziennikarz Pete O’Rourke z serwisu “Football Insider”, Michał Helik jest bliski transferu do Oxford United. Obecnie trwają zaawansowane negocjacje między klubami w sprawie przenosin 7-krotnego reprezentanta Polski. Jego kontrakt z Huddersfield Town wygasa wraz z końcem obecnego sezonu. Były zawodnik Pasów może tym samym dołączyć do Przemysława Płachety, który w poprzednim sezonie zasilił Oxford United po transferze ze Swansea City.

Helik w sezonie 2024/2025 rozegrał 21 meczów i strzelił dwa gole we wszystkich rozgrywkach. Wychowanek Ruchu Chorzów zatem może zasilić szeregi klubu, który walczy o utrzymanie w Championship. Oxford aktualnie plasuje się na 17. lokacie po rozegranych 26. kolejkach. Menedżerem od grudnia zeszłego roku jest Gary Rowett i dotychczas poprowadził drużynę w sześciu spotkaniach.