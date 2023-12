Miał być gwiazdą, a tylko rozczarował. Radomiak rozwiązał umowę z napastnikiem

fot. PressFocus Na zdjęciu: Frank Castaneda

Radomiak rozwiązał umowę napastnika

Frank Castaneda po raz pierwszy w Polsce pojawił się w lutym 2022 roku, kiedy to sensacyjnie sięgnęła po niego Warta Poznań. Kolumbijczyk miał bowiem wówczas za sobą mecze w Lidze Mistrzów w barwach Sheriffa Tyaspol. Spędził w tej drużynie kilka miesięcy i pozostawił dobre wrażenie, strzelając cztery bramki.

Po krótkiej przygodzie w Tajlandii Castaneda znów wrócił do Ekstraklasy, tym razem podpisując kontrakt z Radomiakiem Radom. 29-latek miał okazać się wielką gwiazdą, był jedynie rozczarowaniem. W obecnym sezonie zanotował do tej pory statystyki na poziomie jednej bramki oraz jednej asysty. Mając na uwadze sporą pensję, jaką pobiera kolumbijski napastnik, jego boiskowe poczynania nie są do niej współmierne.

Z podobnego założenia wyszli działacze Radomiaka, którzy postanowili zakończyć współpracę z piłkarzem. W piątek pojawiła się informacja o rozwiązaniu kontraktu za porozumieniem stron.

Frank Castañeda odszedł z Radomiaka. Umowa z pomocnikiem została rozwiązana za porozumieniem stron.



Szczegóły 🔗 https://t.co/lOzdfYfg3O



Frank, dziękujemy Ci za grę w Radomiaku i życzymy powodzenia w dalszej karierze! pic.twitter.com/6tNAShRTiw — RKS Radomiak Radom (@1910radomiak) December 15, 2023

