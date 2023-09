Imago/Ricardo Larreina Na zdjęciu: Nico Williams

Brighton monitoruje sytuację Nico Williamsa, który znajduje się na liście życzeń klubu

Kontrakt skrzydłowego wygasa wraz z końcem obecnego sezonu, a Athletic Bilbao nie jest w stanie jak na razie przekonać go do przedłużenia współpracy

Hiszpanem interesuje się również mocno FC Barcelona

Nico Williams planuje kolejny krok w swojej karierze?

W wieku 21-lat Nico Williams ma na koncie już 89 występów dla Athletic Bilbao. Młodszy Brat Inakiego rozwija się z sezonu na sezon, a jego sytuację monitorują uważnie wielkie kluby. FC Barcelona od dłuższego czasu ma go na liście życzeń. Dumie Katalonii doszedł jednak poważny konkurent.

Fichajes informuje, że transferem skrzydłowego Athletic interesuje się również Brighton. Roberto De Zerbi ceni sobie współpracę z Ansu Fatim, który został wypożyczony z Barcy i chciałby sięgnąć po kolejnego skrzydłowego z La Liga.

Kontrakt Nico Williamsa ważny jest tylko do końca obecnego sezonu i nie wiadomo, czy władze klubu skłonią go do przedłużenia umowy. Jeśli nie, latem będzie on mógł podpisać kontrakt z dowolnym klubem jako wolny agent.

