fot. Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Mikel Merino

Arsenal wygrał batalię z Barceloną i Atletico

Mikel Merino jest przekonany do zmiany klubu tego lata. Jego kontrakt z Realem Sociedad wygasa w 2025 roku, więc to ostatnia okazja, aby zarobić na rozstaniu jakiekolwiek pieniądze. Nie będzie to kwota, która w pełni zadowoli ekipę z La Ligi, ale jest już za późno, by zmienić pozycję negocjacyjną. Po zdobyciu mistrzostwa Europy pomocnika czeka hitowa przeprowadzka. Od dawna interesowała się nim Barcelona, dla której był jednym z głównych kandydatów do wzmocnienia środka pola. Jego sytuacji przyglądało się również Atletico Madryt. Włodarze obu klubów zostali poinformowani, że Merino nie wykazuje chęci przenosin do któregokolwiek z nich, gdyż preferuje transfer do Arsenalu.

Kanonierzy są gigantycznym faworytem w walce o jego podpis. Londyński klub dogadał się już z zawodnikiem odnośnie warunków współpracy i teraz liczy na porozumienie z Realem Sociedad. Fabrizio Romano sugeruje, że transfer powinien wynieść nieco ponad 25 milionów euro. Trwają prace nad uzgodnieniem korzystnych dla obu stron zapisów.

🚨🔴⚪️ Arsenal remain in active talks to complete Mikel Merino deal, more steps to follow.



Merino has agreed on personal terms with Arsenal, clubs keep working on deal structure/payment terms; fee over €25m.



Atlético and Barça, already informed of Merino’s desire to join #AFC. pic.twitter.com/bBVSCnyiaS — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2024

28-latek to jeden z najlepszych piłkarzy na swojej pozycji w całej La Liga. W sezonie 2023/2024 zgromadził dla Realu Sociedad 45 występów, ośmiokrotnie trafiając do siatki. Z dobrej strony pokazał się również na Euro 2024. Choć nie był graczem wyjściowej jedenastki, jego bramka z Niemcami przesądziła o kluczowym awansie Hiszpanów do półfinału.