Corinthians zabiega o Memphisa Depaya

Sezon 2024/2025 już się rozpoczął, a Memphis Depay nadal pozostaje bez pracodawcy. Przypomnijmy, że 30-latek rozstał się z Atletico Madryt i jest dostępny na zasadzie wolnego transferu. W kontekście napastnika dotychczas pojawiały się w mediach takie zespoły jak Rayo Vallecano, Sevilla oraz Flamengo. Choć zawodnik miał być zdecydowany na pozostanie w Europie, to ostatecznie może zmienić zdanie.

Nowe informacje w sprawie przyszłości 98-krotnego reprezentanta Holandii ujawnił portal “ge.globo.com”. Zdaniem wspomnianego serwisu wychowanek Sparty Rotterdam może przeprowadzić się do Corinthians. Co więcej, brazylijski klub przedstawił już piłkarzowi ofertę dwuletniego kontraktu, a sam gracz wcale nie wyklucza przenosin do Kraju Kawy. Snajper w najbliższych dniach zapewne podejmie decyzję.

Memphis Depay ma bardzo bogate CV – na szerokie piłkarskie wody wypłynął z PSV Eindhoven, następnie przywdziewał koszulkę Manchesteru United, później występował dla Olympique’u Lyon, by trafić do Barcelony. 30-letni napastnik nie sprawdził się na Camp Nou, co poskutkowało transferem do Atletico Madryt, gdzie atakujący spędził półtora roku.

Bilans Memphisa Depaya w poprzedniej kampanii to 31 meczów, 9 bramek i 2 asysty. Etatowy reprezentant Oranje grał na ostatnich mistrzostwach Europy w Niemczech, podczas których wystąpił w 6 spotkaniach, strzelił 1 gola oraz zaliczył 1 ostatnie podanie. Fachowy portal “Transfermarkt” wycenia doświadczonego zawodnika na 10 milionów euro.