Mohamed Salah jest ponoć otwarty na możliwość transferu do Arabii Saudyjskiej. Gwiazdor Liverpoolu miał wyrazić zgodę na negocjacje w sprawie ewentualnej przeprowadzki na Bliski Wschód.

IMAGO / Andy Rowland Na zdjęciu: Mohamed Salah

Salah może latem odejść z Liverpoolu

Napastnik znalazł się na celowniku klubu z Arabii Saudyjskiej

Egipcjanin wyraził zgodę na negocjacje w sprawie transferu

Salah gotowy na transfer do Arabii Saudyjskiej

Liverpool tego lata stracił już kilku zawodników. Anfield Road opuścili Fabinho, Jordan Henderson czy Roberto Firmino, którzy trafili do Arabii Saudyjskiej. Ale to nie jedyni piłkarze The Reds, którzy tego lata mogą trafić na Bliski Wschód.

Media informują, że również Mohamed Salah rozważa taką możliwość. Co więcej, Egipcjanin miał zgodzić się na rozmowy przedstawicieli klubu z Arabii Saudyjskiej z Liverpoolem w sprawie transferu. Na ten moment nie padają żadne szczegóły dotyczące negocjacji, ale jest to wyraźny sygnał, że napastnik rozważa odejście z klubu.

31-latek ma kontrakt ważny do czerwca 2025 roku. Obecnie jest wyceniany na około 60-70 milionów euro. Salah udanie rozpoczął nowy sezon w barwach The Reds notując asystę przy golu Diaza w pojedynku z Chelsea.

Zobacz również: Guardiola odpowiada na zainteresowanie Bayernu bramkarzem City