IMAGO / Malcolm Bryce Na zdjęciu: Pep Guardiola

Bayern wciąż szuka następcy Sommera

Z niemieckim klubem było łączonych wielu zawodników

Teraz na tej liście znalazł się Stefan Ortega

Guardiola nie chce dopuścić do sprzedaży bramkarza

Bayern Monachium od wielu tygodni poszukuje nowego bramkarza. Po kontuzji nie zdołał jeszcze wrócić Manuel Nueuer i nie jest do końca jasne, kiedy Niemiec wróci między słupki Bawarczyków. Ponadto z zespołu mistrza Niemiec odszedł Yann Sommer, który trafił do Interu Mediolan.

W ostatnim czasie wielu zawodników zostało połączonych z transferem do Bayernu. Z Monachium łączeni byli Kepa, Raya czy David De Gea, ale żaden z nich do Bawarii nie trafi. Teraz media poinformowały, że monachijczycy zainteresowali się bramkarzem Manchesteru City. Ten ruch najwyraźniej będzie chciał zablokować sam Pep Guardiola.

– Nie chcemy go sprzedawać i nie chcemy go wypożyczać. Przykro mi, ale chcemy, by był z nami na długi czas. To zawsze zależy od trzech stron, tak, ale musielibyśmy wrócić na rynek, aby znaleźć następcę w ciągu dwóch tygodni… chcemy zatrzymać Ortegę – zdecydowanie przyznał menedżer Obywateli.

Zobacz również: Bramkarz Getafe uderza w Xaviego: rok temu słońce i trawa, teraz sędzia