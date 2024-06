fot. Pressfocus Na zdjęciu: Vladan Kovacević

Hitowy transfer z Rakowa do Sportingu

Raków Częstochowa ma za sobą nieudany sezon, zakończony znacznie poniżej oczekiwań i możliwości drużyny. W klubie panuje pełna mobilizacja, aby jak najszybciej wrócić do walki o najwyższe cele. Na ławce trenerskiej znów zasiądzie Marek Papszun, który odszedł zaraz po zdobyciu mistrzostwa Polski. Medaliki zapowiadają także intensywne działania na rynku transferowych. Niewykluczone, że wydadzą rekordowe pieniądze na wzmocnienia, choć oczywiście wiąże się to również z rozstaniami. “Record” przekonuje, że lada moment oficjalnie pożegnany zostanie Vladan Kovacević.

Bośniak gra dla Rakowa od 2021 roku. Przez lata prezentował bardzo wysoki poziom, zarówno na polskim podwórku, jak i w europejskich pucharach. Swego czasu łączono go z transferem do Benfiki, lecz z różnych przyczyn nie doszedł on do skutku. Teraz wydaje się, że nic nie zatrzyma jego przeprowadzki do Portugalii. Hitową transakcję z udziałem gwiazdy Medalików dopina Sporting. Mistrzowie Portugalii mieli okazję niedawno przyjrzeć się umiejętnościom Kovacevicia, bowiem oba zespoły mierzyły się ze sobą w fazie grupowej Ligi Europy.

W mediach pojawił się filmik, na którym widać, jak Kovacević przylatuje do Portugalii, aby przejść testy medyczne i podpisać umowę ze Sportingiem. “Record” podał konkretną kwotę, która wpłynie na konto Rakowa. Mowa o pieniądzach w wysokości 4,8 mln euro podstawy, a dodatkowo 1,2 mln euro w ramach bonusów. Polski klub ma mieć również zysk w postaci 10 procent z kolejnego transferu 26-latka.

Jeśli te informacje się potwierdzą, transfer Kovacevicia będzie drugą najwyższą sprzedażą w historii Rakowa. Najdrożej wytransferowanym pozostanie Kamil Piątkowski, który swego czasu kosztował RB Salzburg pięć milionów euro.