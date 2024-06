Media: Legia Warszawa szuka wzmocnień. Złożyła ofertę za reprezentanta Boliwii

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Jacek Zieliński

Legia rozpoczyna transferową ofensywę

Legia Warszawa zakończyła ligowy sezon na trzecim miejscu w tabeli, kwalifikując się do kolejnej edycji europejskich pucharów. W stolicy nie uważa się tego jednak za satysfakcjonujący wynik. Celem jest powrót do walki o mistrzostwo kraju, a latem szanse na osiągnięcie go mają zostać zmaksymalizowane. Media przekonują, że Wojskowi przygotowują się do pracowitego okienka transferowego. Mówi się o sporej kwocie przeznaczonej na wzmocnienia wyjściowej jedenastki.

Do Legii Warszawa ma dołączyć Kacper Chodyna, a sprawa jego transferu jest ponoć już przesądzona. Wojskowi z pewnością planują sprowadzić nowego napastnika, który stworzy zabójczy duet z Gualem. Mile widziane będzie również zastępstwo za Josue oraz ściągnięcie wreszcie docelowego następcy Bartosza Slisza. To nie koniec potencjalnych nabytków Legii w trakcie najbliższych miesięcy.

Portal futbol.unitel.bo donosi, że Legia jest bardzo poważnie zainteresowana transferem Roberto Fernandeza. miała nawet złożyć ofertę za lewego obrońcę w wysokości ponad 700 tysięcy euro. Reprezentant Boliwii w sezonie 2023/2024 przebywał na wypożyczeniu w rosyjskim Bałtiki Kaliningrad, z którym spadł z tamtejszej ekstraklasy. Jest natomiast piłkarzem rodzimego Club Bolivar, z którym ma umowę obowiązującą do końca 2024 roku. Wojskowi chcą jak najszybciej sfinalizować ten transfer. Jeśli uda się porozumieć w kwestii kwoty wykupu, ma on podpisać z trzecią siłą Ekstraklasy trzyletni kontrakt.