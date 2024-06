fot. Pressfocus Na zdjęciu: Angel Rodado

Rodado wyląduje w Ekstraklasie?

Wisła Kraków nie wywalczyła awansu do Ekstraklasy, więc może mieć problem, aby zatrzymać swoje największe gwiazdy. Angel Rodado ma za sobą kapitalny sezon, zakończony zdobyciem korony króla strzelców pierwszej ligi, co wpływa na bardzo duże zainteresowania jego osobą. Chcą go zarówno kluby polskie, jak i zagraniczne. Już zimą zabiegał o niego Lech Poznań, lecz sam zawodnik nie był skłonny żegnać się z Krakowem. Jak będzie w trakcie letniego okienka?

Biała Gwiazda jest związana z Rodado kontraktem do 2025 roku, co oznacza, że w grę wchodzi jedynie transfer gotówkowy. Jednocześnie klub bardzo ceni sobie umiejętności snajpera i chciałby zarobić na nim naprawdę duże pieniądze. Pozycja negocjacyjna Wisły będzie jednak zależała od nastawienia samego piłkarza. Jeśli będzie on naciskał na transfer, zostanie sprzedany zapewne za mniejszą kwotę.

Jednym z potencjalnych kierunków dla Rodado jest Ekstraklasa. Tomasz Włodarczyk zdradził, że o gwiazdora Wisły pyta Legia Warszawa, która wstępnie zaoferowała 500 tysięcy euro. To propozycja z niskiego poziomu, więc oczywiście nie spotkała się z uznaniem ze strony krakowskiego klubu.

Jeśli Rodado miałby przenieść się do Warszawy, Legia musi zaoferować więcej. Zawodnikiem Białej Gwiazdy interesują się ekipy z Serie B, a także innych europejskich lig.

27-letni Hiszpan w 35 meczach sezonu 2023/2024 zgromadził 25 bramek i 4 asysty. Jego trafienie w finale Pucharu Polski zapewniło Wiśle Kraków pierwsze trofeum od wielu lat.