Mbappe namawiał Lewandowskiego. Chciał go w swoim klubie!

Robert Lewandowski w 2022 roku trafił do Barcelony, ale mógł grać dla innego klubu. Kylian Mbappe próbował go przekonać do transferu do PSG - ujawnił Sebastian Staszewski w programie "Rymanowski Live".

fot. ZUMA Press, Inc. Na zdjęciu: Kylian Mbappe i Robert Lewandowski

PSG pragnęło Lewandowskiego. Zaangażował się nawet Mbappe

Robert Lewandowski przez większość piłkarskiej kariery grał w Niemczech, gdzie był absolutnym numerem jeden. Najpierw zachwycał w barwach Borussii Dortmund, a następnie dołączył do Bayernu Monachium, gdzie strzelał jeszcze więcej. W sumie świętował mistrzostwo Niemiec dziesięciokrotnie, a z Bawarczykami sięgnął też po Ligę Mistrzów.

W 2022 roku zdecydował się na poważny krok i opuścił Bayern. Postawił na Barcelonę, która znajdowała się wtedy w poważnym kryzysie. Z jego pomocą udało się natomiast odbudować zespół i dotychczas sięgnąć po dwa mistrzostwa.

Gdy Lewandowski postanowił opuścić Bayern, był łączony z wieloma klubami. Przeprowadzka do Barcelony wcale nie była przesądzona, gdyż w walce liczyły się też inni giganci. W programie „Rymanowski Live” Sebastian Staszewski potwierdził, że temat przenosin do Paris Saint-Germain był bardzo poważny. Francuski gigant postawił wszystko na jedną kartę, angażując do prac nad tym transferem nawet Kyliana Mbappe.

– Gdyby nie oferta Barcelony, taki transfer mógłby się wydarzyć. Rzucili wtedy absolutnie wszystko siły. Jeśli Mbappe odwiedza cię w domu, siedzi dwie godziny i cię namawia… Prezes PSG również dzwonił do Roberta, padały absurdalnie wysokie kwoty. Roberta ciągnęło jednak do ligi, która będzie dużym wyzwaniem. PSG bardzo mocno naciskało, ale najczęściej zwracała się do niego Chelsea – ujawnił Staszewski.