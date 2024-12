Bayer Leverkusen na własnym stadionie zmierzy się z Interem Mediolan. Wiele wskazuje, że należy spodziewać się sporej liczby goli i wielu emocji, bowiem obie drużyny to czołowe ekipy tego sezonu Ligi Mistrzów.

LaPresse/Alamy Na zdjęciu: Simone Inzaghi

To będzie bardzo dobry mecz, czas na hit

Wielu pewnie spodziewa się i najbardziej zaciera ręce na starcie Atalanty Bergamo z Realem Madryt, ale wszystko wskazuje na to, że najciekawiej będzie na stadionie w Leverkusen, gdzie miejscowy Bayer podejmie zespół Interu Mediolan. Dwaj mistrzowie swoich krajów, czołowe ekipy tego sezonu w swoich ligach i Lidze Mistrzów. Ofensywnie usposobione ekipy z masą gwiazd i dwoma fenomenalnymi szkoleniowcami na ławce rezerwowych. Trudno o lepszą reklamę tego meczu. Faworyta trudno wskazać, spotkanie to może potoczyć się w każdą ze stron, ale z pewnością powinno być sporo emocji i goli.

Kto wygra mecz? Bayer Leverkusen

Remis

Inter Mediolan Bayer Leverkusen

Remis

Inter Mediolan 0 Votes

Ostatnie wyniki równie dobre

Trzeba przyznać, że oba te zespoły w ostatnim czasie są w bardzo dobrej formie. Jeśli tylko spojrzeć na pięć ostatnich spotkań zarówno Bayeru Leverkusen, jak i Interu Mediolan, to zobaczymy, że mówimy o dwóch klasowych ekipach, które wygrywają praktycznie z każdym.

Bayer Leverkusen w pięciu ostatnich starciach zdobył w sumie 15 punków, jest to komplet oczek, a mierzyli się oni chociażby z Bayernem Monachium oraz RB Salzburg. W sumie w tych starciach zdobyli aż 15 goli i stracili tylko cztery. Jeśli chodzi zaś o Inter Mediolan to oni w analogicznym czasie wygrali trzy spotkania, a dwa zakończyły się remisami. Udało się pokonać Parmę w ostatniej kolejce, ale wcześniej 0:0 zakończył się mecz z Interem. Także remis był w starciu z SSC Napoli.

Mecze drużyny Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen (0.94 xG) 2 St. Pauli (1.22 xG) 1 Bayern Monachium 0 Bayer Leverkusen 1 Union Berlin (1.6 xG) 1 Bayer Leverkusen (1.22 xG) 2 Bayer Leverkusen (3.32 xG) 5 Salzburg (0.3 xG) 0 Bayer Leverkusen (2.02 xG) 5 FC Heidenheim (0.59 xG) 2 Mecze drużyny Inter Inter (2.11 xG) 3 Parma Calcio 1913 (0.28 xG) 1 Fiorentina (0.2 xG) 0 Inter 0 Inter (1.15 xG) 1 RB Leipzig (0.17 xG) 0 Hellas Verona (0.66 xG) 0 Inter (2.82 xG) 5 Inter (1.45 xG) 1 SSC Napoli (0.72 xG) 1

Czas na przełamanie Bayeru?

W dotychczasowej historii zespoły te mierzyły się ze sobą trzy razy. Za każdym razem lepsi okazywali się gracze z Włoch, którzy wygrali wszystkie mecze z Bayerem Leverkusen. Ostatnie starcie tych drużyn miało miejsce w 2020 roku. Wówczas w ćwierćfinale Ligi Europy na San Siro gospodarze zwyciężyli 2:1. Pozostałe dwa mecze tych klubów to odległe sezony w Lidze Mistrzów, a dokładnie sezon 2002/03. Na własnym stadionie Inter wygrał 3:2, zaś w rewanżu w Niemczech Aptekarze byli bez szans i przegrali 0:2.

Bayer Leverkusen – Inter Mediolan: przewidywane składy

Bayer Leverkusen Xabi Alonso Inter Mediolan Simone Inzaghi Bayer Leverkusen Xabi Alonso 3-1-4-2 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 3-1-4-2 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-5-2 3-5-2 Przewidywany skład Inter Mediolan Simone Inzaghi Rezerwowi 11 Martin Terrier 13 Arthur 14 Patrik Schick 17 Matej Kovar 23 Nordi Mukiele 24 Aleix Garcia 29 Artem Stepanov 36 Niklas Lomb 40 Francis Onyeka 44 Jeanuel Belocian 7 Piotr Zielinski 8 Marko Arnautovic 13 Josep Martinez 16 Davide Frattesi 21 Kristjan Asllani 95 Alessandro Bastoni 99 Mehdi Taremi

Bayer Leverkusen – Inter Mediolan: kontuzje i zawieszenia

Gospodarze faworytem hitu Ligi Mistrzów

Co dość zaskakujące, bukmacherzy jako zdecydowanego faworyta tego meczu wskazują zespół Bayeru Leverkusen. Kurs na zwycięstwo gospodarzy to tylko 2.20. Zdecydowanie wyżej wyceniane jest zwycięstwo zespołu Interu Mediolan. Grając na wygraną tego zespołu zagramy aż za 3.10. Remis z kolei to także wysoki kurs w wysokości 3.40.

Bayer Leverkusen Inter Mediolan 2.20 3.40 3.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 grudnia 2024 21:37 .

Szanse na zwycięstwo Bayer Leverkusen R W W W W W ? 43.1 % Remis 27 % Inter Mediolan W W R W W W ? 29.9 %

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.