Pressfocus Na zdjęciu: Nemanja Matic

Nemanja Matić przeniósł się do AS Roma, gdzie po raz trzeci w swojej karierze będzie miał możliwość współpracować z Jose Mourinho. Serbski pomocnik nie może się już doczekać w związku z tym rozpoczęcia przygotowań do nowego sezonu.

Nemanja Matić zagrał w 159 meczach, w których jego trenerem był Jose Mourinho

W tej klasyfikacji, serbski pomocnik jest na 4. miejscu, za Ricardo Carvalho, Johnem Terrym i Frankiem Lampardem

Sam zainteresowany przyznał, że właśnie osoba szkoleniowca przekonała go do transferu do Romy

Matić trzeci raz będzie pracował z Mourinho

Nemanja Matic i Jose Mourinho po raz pierwszy spotkali się w Chelsea FC w 2013 r. Serbski pomocnik akurat przenosił się na Stamford Brigde z Benfiki, z kolei Portugalczyk po raz drugi w swojej karierze rozpoczynał pracę w niebieskiej części Londynu. Obaj panowie wywalczyli wówczas mistrzostwo Anglii oraz Puchar Ligi Angielskiej w 2015 r.

Drugie spotkanie nastąpiło w Manchester United. Gdy tylko The Special One został menedżerem Czerwonych Diabłów, zażądał kupna rosłego reprezentanta Serbii, co zostało spełnione po roku jego pracy. Tym razem jednak nie było dane im świętować żadnych sukcesów.

Trzecie spotkanie nastąpi w AS Roma. Do tej pory Mourinho prowadził Maticia łącznie w 159 meczach. W tej klasyfikacji przewodzi Ricardo Carvalho (292 spotkania). Dalej są John Terry (226 gier) oraz Frank Lampard (215 potyczek).

Matić goni Lamparda

– Z Mourinho znam się dobrze i bardzo się cieszę, że go tu spotkam – stwierdził Matić. – Jestem tu dla niego, ale również bardzo się cieszę, że mogę być częścią tak wspaniałego klubu.

– Próbuję pokonać Lamparda jako gracza z największą liczbą występów pod wodzą Mourinho. Myślę, że zespół ma świetnych młodych zawodników, którzy mogą być ważni w przyszłości. Nie mogę się doczekać, aby rozpocząć już przygotowania do nowych rozgrywek – zażartował.

Pomijając osobę szkoleniowca, o przenosinach Maticia na Stadio Olimpico zadecydowały również inne czynniki. – Po ośmiu latach spędzonych w Anglii, chciałem spróbować czegoś nowego. Zarówno Roma, jak i Serie A to dla mnie wielkie wyzwanie. We Włoszech także jest wiele znakomitych klubów. Jestem przekonany, że dokonałem właściwego wyboru – przyznał.

